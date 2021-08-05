Нынешнее украинское руководство взяло курс на конфронтацию в отношениях с Белоруссией, чего не было ранее, сказал президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам пограничной ситуации. Его слова приводит БелТА 5 августа

Лукашенко заявил, что собрал руководство всех силовых структур для того, чтобы обсудить ситуацию на западной и отчасти южной границах Белоруссии, в том числе с Украиной.

«Руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там — на Запад, на Восток идут, на Юг — не важно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», — цитирует агентство белорусского лидера.

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На совещании также обсуждалась международная политика, в том числе действия блока НАТО.

В начале июля по указанию Лукашенко была перекрыта граница с Украиной из-за резко возросшего трафика нелегального оружия, ввозившегося через нее в республику. Позднее трансграничное сообщение было восстановлено.

Отношения Лукашенко с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским не заладились после того, как Киев поддержал протесты в Белоруссии и присоединился к западным санкциям против Минска.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко, несмотря на свою антироссийскую политику и заигрывание с Западом, поддерживал тесные экономические и политические отношения с Лукашенко.