В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали членов «Нацкорпуса», обвиняемых в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом. Об этом 5 августа сообщает Telegram-канал «Шептун» со ссылкой на источники detective-info.com.ua

По данным «Страны», всего задержаны 7 подозреваемых.

Сообщается, что члены группировки вымогали деньги у учреждений здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области.

«Война с РФ не закончилась»: «Нацкорпус» создает штабы в регионах © AP, Efrem Lukatsky Сергей Величко (прозвище «Чилли-Вилли») и 31-летний член батальона «Азов» Артем Мошенский.

Задержанным вменяется несколько эпизодов уголовных производств в Харьковской области. Их подозревают в вымогательстве с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта.

По информации блогера Анатолия Шария, члены ОПГ причастны к избиению в 2020 году координатора «Партии Шария» Никиты Роженко. Кроме того, по его словам, лидеры ОПГ фотографировались с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.