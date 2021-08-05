По данным «Страны», всего задержаны 7 подозреваемых.
Сообщается, что члены группировки вымогали деньги у учреждений здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области.
По данным правоохранителей, организаторы ОПГ — один из лидеров харьковской ячейки «Национального корпуса», 27-летний Сергей Величко (прозвище «Чилли-Вилли») и 31-летний член батальона «Азов» Артем Мошенский.
Задержанным вменяется несколько эпизодов уголовных производств в Харьковской области. Их подозревают в вымогательстве с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта.
По информации блогера Анатолия Шария, члены ОПГ причастны к избиению в 2020 году координатора «Партии Шария» Никиты Роженко. Кроме того, по его словам, лидеры ОПГ фотографировались с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.