Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что общается и работает с белорусами на украинском языке, поскольку схожесть с белорусским составляет почти 90%. Об этом 4 августа он заявил в интервью «24 каналу»

Павел Климкин: кто он © МИД Украины

Ранее Климкин заявил, что считает белорусов слабыми для протестов. При этом, по его мнению, среди украинцев, в отличие от белорусов и россиян, есть «драйвовое меньшинство», которое не дает основной массе людей жить, мирясь с обыденностью.

Кроме того он считает, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Белоруссией якобы, чтобы не дать России «окружить» территорию, а не потому что Украина боится РФ.