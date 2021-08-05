«Русский язык где-то там, а белорусский и украинский — на 86% одно и тоже. Я разговариваю на украинском со своими белорусскими друзьями. На самом деле, все друг друга понимают. Они мне все петиции пишут на белорусском, я их не перевожу. Так же и они. То есть между нами есть какие-то исторические вещи, но есть и различия», — заявил он.
Ранее Климкин заявил, что считает белорусов слабыми для протестов. При этом, по его мнению, среди украинцев, в отличие от белорусов и россиян, есть «драйвовое меньшинство», которое не дает основной массе людей жить, мирясь с обыденностью.
Кроме того он считает, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Белоруссией якобы, чтобы не дать России «окружить» территорию, а не потому что Украина боится РФ.