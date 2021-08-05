Крищенко работал в органах внутренних дел с 1992 года, был милиционером патрульно-постовой службы в Горловке. В 2015 году его назначили заместителем главы Национальной полиции Украины — начальником Главного управления Нацполиции в Киеве.
В июле Верховная Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения. Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал свой уход с должности, кроме слов благодарности депутатам.
На днях правительство согласовало увольнение заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Он ушел по собственному желанию.