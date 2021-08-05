Руководитель Киевской полиции, офицер УМВД Андрей Крищенко ушел в отставку. Об этом 5 августа сообщили в Министерстве внутренних дел страны

По требованию Зеленского и посольства США. Зачем на Украине решили раздробить МВД © Facebook, Поліція Києва

В июле Верховная Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения. Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал свой уход с должности, кроме слов благодарности депутатам.

На днях правительство согласовало увольнение заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Он ушел по собственному желанию.