Украинский гимнаст Игорь Радивилов 5 августа в Instagram отметил проблемы с подготовкой и пожаловался на атмосферу в национальной команде Украины на Олимпиаде-2020 в Токио

Спортсмен отметил, что допустил в своем выступлении на Олимпиаде досадную ошибку, не позволившую бороться за медали.

«В подготовке была масса проблем, атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке! Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия», — написал Радивилов.

Однако гимнаст подчеркнул, что из большого спорта никуда не уходит и продолжит сражаться за призовые места в будущем.

Украинская спортсменка заявила, что ей стыдно за свою страну © prosportua.com

На Олимпиаде-2020 украинский гимнаст Игорь Радивилов из-за ошибок на выступлениях в двух дисциплинах — упражнениях на кольцах и опорном прыжке — не смог пройти в финалы.

Радивилов — бронзовый призёр летних Олимпийских игр — 2012, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы.

Ранее на проблемы с подготовкой национальной сборной Украины пожаловалась бегунья Анна Рыжикова. Она заявила, что ей стыдно за свою страну, поскольку ей приходится самостоятельно подбирать себе команду для подготовки к Олимпиаде и другим чемпионатам, а европейским спортсменам более серьезно помогают государственные спортивные организации.