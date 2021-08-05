Артистка впервые ответила на вопросы журналистов о своем браке с итальянцем, объяснив, почему так долго скрывала эти отношения, а позже и уже состоявшийся брак. По словам Федункив, она боялась, что в адрес Маджи посыплется критика и обвинения, что ему от нее нужны только деньги и известность.
«Стефано — вице-президент крупной компании. Какой он альфонс?» — возмутилась Федункив.
Многие поклонники звезды предположили, что на самом деле супруг актрисы нетрадиционной ориентации, а штамп в паспорте — прикрытие. Федункив опровергла эти слухи, заявив, что у нее с мужем прекрасные традиционные отношения.
Рассказала артистка и о том, что долго сомневалась, стоит ли ей соглашаться на предложение руки и сердца, ведь кавалер младшее ее почти на 13 лет, а все предыдущие отношения звезды заканчивались неудачно, так и не дойдя до стадии загса.
«Я до последнего не верила, сомневалась, мол, я тебе зачем», — сказала Федункив.
Этой мыслью, призналась артистка, она надоела не только себе, но и подруге, которая однажды не выдержала и сказала: «Марина, прекрати ему мозг выносить!» Эта фраза, вспомнила Федункив, помогла ей решиться.
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Расписались Маджи и Федункив в МФЦ, а празднование решили отложить на конец лета. Кстати, тогда же актрисе исполнится 50 лет. Для обоих это первый официальный брак, известно, что супруги думают об усыновлении ребенка.
Кстати, у Федункив украинские корни, ее отец украинец по национальности, поэтому детство и юность будущая актриса провела на его родине — в городе Бурштыне Ивано-Франковской области, где и окончила школу.