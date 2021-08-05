Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что среди украинцев, в отличие от белорусов и россиян, есть «драйвовое меньшинство», которое не дает основной массе людей жить спокойно. Об этом 4 августа он заявил в интервью «24 каналу»

«Среди белорусов, к сожалению, есть люди, которые свободой готовы пожертвовать ради более или менее спокойной и предсказуемой жизни. У нас такие тоже есть, но у нас есть хотя бы драйвовое меньшинство и поддержка. Мы этим фундаментально от белорусов и россиян отличаемся», — заявил он.