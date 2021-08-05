«Среди белорусов, к сожалению, есть люди, которые свободой готовы пожертвовать ради более или менее спокойной и предсказуемой жизни. У нас такие тоже есть, но у нас есть хотя бы драйвовое меньшинство и поддержка. Мы этим фундаментально от белорусов и россиян отличаемся», — заявил он.
Ранее Климкин заявил, что считает белорусов слабыми для протестов. Кроме того, он считает, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Белоруссией, якобы чтобы не дать России «окружить» территорию, а не потому что Украина боится РФ.