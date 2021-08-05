Артист рассказал, что в какой-то момент его «будто стерли»: ему хорошо известно, что такое невостребованность, ведь когда Панайотов приехал из Киева покорять Москву, в кармане был только жетон на метро и мелочь на булочку с кефиром.
Будущая звезда заявил, что завидовал тем, кто мог позволить себе шаурму. Вспомнил артист, как однажды ночевал на скамейке в парке.
На этом злоключения певца не закончились, и за коротким периодом славы последовало забвение, его редко стали приглашать на телевидение и даже узнавать, что резко ударило по самооценке артиста.
Панайотов констатировал, что шоу-бизнес продолжает жить по волчьим законам, но сам он не теряет надежды на новые взлеты.
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Александр Панайотов — уроженец Запорожья, после окончания школы поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала, но закончить его так и не смог, так как активно участвовал в различных музыкальных конкурсах.