Уроженец Украины, певец Александр Панайотов рассказал о сложном периоде своей жизни, заявив, что его положение было когда-то настолько тяжелым, что он не мог позволить себе даже шаурму. Об этом 4 августа написали «Дни.ру»

Данилко признался, кто заставил его участвовать в «Евровидении» © Вера Сердючка/Инстаграм

Будущая звезда заявил, что завидовал тем, кто мог позволить себе шаурму. Вспомнил артист, как однажды ночевал на скамейке в парке.

На этом злоключения певца не закончились, и за коротким периодом славы последовало забвение, его редко стали приглашать на телевидение и даже узнавать, что резко ударило по самооценке артиста.

Панайотов констатировал, что шоу-бизнес продолжает жить по волчьим законам, но сам он не теряет надежды на новые взлеты.

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Александр Панайотов — уроженец Запорожья, после окончания школы поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала, но закончить его так и не смог, так как активно участвовал в различных музыкальных конкурсах.