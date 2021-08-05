После сноса памятника Ленину в Черкасской области Украины его продали с аукциона за 311 тыс. гривен - сумму, в три раза превысившую первоначальную стоимость. Информация появилась на днях на украинском сайте госзакупок Prozorro

Еще один «последний» памятник Ленину снесли на Украине © скриншот видео Суспільне Миколаїв Стартовая цена — 123 тыс. гривен. Всего в аукционе приняли участие 12 человек. По итогам торгов памятник достался Ольге Ахременко из Покровска Донецкой области за 311 тыс. гривен. Средства от продажи памятника местные власти пообещали направить в городской бюджет. В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.