Бронзовый памятник Ленину стоял в городе Звенигородка. Вес скульптуры — более 2 тонн, высота — 3,8 метра.
Стартовая цена — 123 тыс. гривен. Всего в аукционе приняли участие 12 человек.
По итогам торгов памятник достался Ольге Ахременко из Покровска Донецкой области за 311 тыс. гривен.
Средства от продажи памятника местные власти пообещали направить в городской бюджет.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.