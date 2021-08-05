Президент Украины Владимир Зеленский должен был бы доказать американскому коллеге Джо Байдену, что Соединенным Штатам невыгоден запуск «Северного потока-2» так же, как и Киеву. Такую точку зрения высказал 4 августа бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире «Украина 24»

«Я скажу две очень непопулярные вещи. Во-первых, США имеют интересы — это для них фундаментальная красная линия, чтобы мы для них были надежным союзником и партнером. Однако формально они нам ничего не должны. Украина — это про нас, это только для нас, а Байдена выбирали американцы, чтобы он продвигал американские интересы», — сказал Климкин.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.