Если Украина действительно готова стать каким-то младшим партнером Китая, Россия будет этому только рада. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Алексей Арестович заявлял, что Украина в текущем виде не будет выполнять «формулу Штайнмайера». Якобы для этого требуются только очень серьезные гарантии Запада, огромный кредит, статус основного союзника США вне НАТО и прочее. Он также обещал чуть ли не уйти под крыло Китая

Разговоры о том, что Украина уйдет куда-то под Китай какой-то и по этому поводу «страшно все должны возбудиться», — это такой дешевый блеф, который даже всерьез рассматривать не имеет смысла, категоричен эксперт.

«Если Украина готова, грубо говоря, стать каким-то младшим партнером Китая — да мы только рады будем. Мы из этого извлечем свои геополитические выгоды», — подчеркнул Михеев.

Если же Украина действительно будет на самом деле совершать какие-то серьезные, раздражающие Запад шаги, у Запада теперь столько инструментов давления на Украину, сколько раньше никогда не было, им не составит труда перекрыть ей кислород, это можно будет сделать очень быстро и очень эффективно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.