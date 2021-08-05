Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что белорусы в отличие от украинцев не могут отстоять на уличных протестах свои права. Его слова прозвучали 4 августа в интервью «24 каналу»

«У нас тоже начиналось с достоинства — один майдан (оранжевая революция. — Ред.), второй майдан ("революция достоинства". — Ред.). Просто они отличаются от нас. Не хочу никого обижать. Мы если выходим на майдан, то [идем] вперед, а они могли уйти в более серьезную историю, но все-таки не ушли», — заявил Климкин.

Под столом: Климкин рассказал о секретных рычагах влияния Украины на Белоруссию © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Ранее Климкин заявил, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Белоруссией, якобы чтобы не дать России «окружить» территорию, а не потому что Украина боится РФ.