Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна не разрывает дипломатические отношения с Белоруссией якобы, чтобы не дать России «окружить» территорию. Об этом 4 августа он заявил в интервью «24 каналу»

На вопрос опасается ли Украина реакции России на расторжения отношений, Климкин ответил, что «никто давно не боится». КГБ Белоруссии нашел виновного в организации протестов © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы имеем свои рычаги влияния на Беларусь. Они, как правило, конфиденциальны. Находятся под столом. У нас есть рычаги безопасности, экономические рычаги. Однако мы должны играть в игру, которая не позволит Путину проглотить Беларусь и окружить нас», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии из-за президентских выборов, поскольку официальный Киев считает их результаты фальсифицированными.