США выступили главным организатором протестных акций в Белоруссии. Об этом рассказал председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель в документальном сериале «Белоруссия против цветной революции», пишет 4 августа belta.by

«Надеюсь, я не ошибаюсь». Эксперт о том, будут ли в Белоруссии массовые протесты после Протасевича © REUTERS, Stringer

В числе других стран, проводящих «наиболее агрессивную политику» в отношении Белоруссии, он назвал Литву и Польшу. Глава ведомства добавил, что «в фарватере политики Соединенных Штатов» также следуют Украина и Чехия.

Тертель заявил, что медийные лица госпереворота в Белоруссии являются лишь куклами, за которыми стоят действующие или отставные разведчики зарубежных стран. Среди таковых он упомянул бывшего министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Кремера и бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. При этом «главным автором белорусского мятежа» председатель КГБ назвал советника президента США Майкла Карпентера.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину, США, Польшу, Литву и Германию в причастности к созданию сети террористических ячеек в стране. По его словам, подобные формирования маскировались под отряды самообороны, которые должны были совершить государственный переворот в назначенный день икс.