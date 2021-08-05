Литва намерена строить забор на границе с Белоруссией в кредит. Об этом 4 августа рассказала премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните, передает Sputnik

Дырявая граница: Дзермант объяснил, почему нелегалы двинулись в Литву через Белоруссию © кадр из видео Украина ру

Шимоните рассказала, что возведением заграждения могут заняться литовские энергокомпании, которые имеют опыт реализации крупных инфраструктурных проектов.

При этом премьер отметила, что вопрос финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС) остается открытым.

«Думаю, что он будет подниматься не только нами, но и другими странами ЕС, охраняющими внешнюю границу. Риск, с которым мы сталкиваемся, не просто специфически литовский — он может возникнуть на других границах», — подчеркнула она.

О строительстве стены на белорусско-литовской границе Ингрида Шимоните объявила в начале июля. Укрепление необходимо Литве для защиты от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Литовские власти намерены оборудовать границу двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость этого проекта в министерстве внутренних дел республики оценили в 15 миллионов евро (более 1,2 миллиарда рублей).