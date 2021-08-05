Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для граждан Украины. Об этом 4 августа заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, говорится на сайте ОПЗЖ

Украина, мифы и миротворец Бойко © Facebook, Юрий Бойко возмутился политик.

Бойко призвал идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение Украины и начать наводить порядок в стране.

Он считает, что очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ абсурдно, однако представителей власти это абсолютно не смущает.

Предыдущие повышения стоимости тарифов на Украине нередко приводили к акциям протеста. После того как в январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14% — до 7,22 гривны (около 19 рублей) без учета стоимости распределения, а кабмин отменил льготы на поставку света в дома, в стране начались так называемые «тарифные бунты».