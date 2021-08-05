Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к появлению группы лидеров, которые сформируют мировую элиту XXI и XXII веков. Об этом 4 августа предупредил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, передает РБК

Чисто и безопасно? Может ли атомная энергетика спасти планету от энергетического кризиса © CC0, Pixabay

По мнению Чубайса, российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией в мире, однако она же открывает перед страной и новые возможности.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме.

Чубайс считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», — написал Чубайс.

По его мнению, новая промышленная революция «не сильно отличается от предшественницы — промышленной революции XVIII-XIX веков». Отличий нет «ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности». Зато она отличается «в скорости — она займет всего около 30-50 лет», написал Чубайс.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о создании рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.