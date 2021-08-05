У США сейчас нет никакой возможности заставить Россию выполнять их требования и желания. Нет такой возможности и у ЕС, а у России нет возможности принудить Украину или какие-то другие страны выполнять то, что требуется ей, считает эксперт.
По его словам, стороны договорились о хрупком равновесии: интересы РФ не нарушаются в отношении «Северного потока — 2» и других критически важных инфраструктурных проектов, потому что если эти проекты будут разрушены, то тогда Москва могла бы пойти на крайние меры.
«Американцы это прекрасно понимают. Им это не нужно. Но и нам не нужно провоцировать американцев на ответные крайние меры. Если прямо и проще говорить: если бы нам зарубили «Северный поток — 2», то тогда Новороссия возникла бы мгновенно, как говорится, по мановению волшебной палочки. Сейчас Днепропетровск был бы уже украшен российскими триколорами, и там бы ходили «вежливые люди»», — категоричен Безпалько.
В итоге мы можем констатировать, что у Америки и России ничья, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.