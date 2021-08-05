Пока Россия и США в подробностях не договаривались о судьбе Украины. Пока договорились по кардинальным вопросам — о равновесии сил. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, стороны договорились о хрупком равновесии: интересы РФ не нарушаются в отношении «Северного потока — 2» и других критически важных инфраструктурных проектов, потому что если эти проекты будут разрушены, то тогда Москва могла бы пойти на крайние меры.

«Американцы это прекрасно понимают. Им это не нужно. Но и нам не нужно провоцировать американцев на ответные крайние меры. Если прямо и проще говорить: если бы нам зарубили «Северный поток — 2», то тогда Новороссия возникла бы мгновенно, как говорится, по мановению волшебной палочки. Сейчас Днепропетровск был бы уже украшен российскими триколорами, и там бы ходили «вежливые люди»», — категоричен Безпалько.

В итоге мы можем констатировать, что у Америки и России ничья, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.