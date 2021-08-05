Если иск России в ЕСПЧ на Украину будет хотя бы частично удовлетворен, Россия получит моральные дивиденды. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что изъять или истребовать деньги у Украины в пользу жертв будет сложно или почти невозможно, но если ЕСПЧ вынужден принять этот иск и даже зафиксировать эти нарушения, то здесь станет совершенно очевидно, что не Россия агрессор, а что Украина сама пожирает своих граждан, обычных людей.

«Это моральная «прибыль», не материальная. Она не менее важна, в том числе и для того, чтобы репутация России по всему миру укрепилась еще больше», — подчеркнул Безпалько.

В России, и так видят альтернативу по отношению к диктату США, которые навязывают всему миру свою модель политического устройства, ЛГБТ, свое понимание «демократии», в том числе и с помощью военных интервенций, но Россия не практикует никаких интервенций, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.