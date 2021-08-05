Россия впервые за все время своего членства в ЕСПЧ 22 июля 2021 года подала межгосударственную жалобу. Она касается 10 групп нарушений и подробно описывает процесс продвижения в украинскую власть националистических сил. Речь идет в том числе и об Одесской трагедии 2 мая и о войне в Донбассе.
Эксперт отметил, что изъять или истребовать деньги у Украины в пользу жертв будет сложно или почти невозможно, но если ЕСПЧ вынужден принять этот иск и даже зафиксировать эти нарушения, то здесь станет совершенно очевидно, что не Россия агрессор, а что Украина сама пожирает своих граждан, обычных людей.
«Это моральная «прибыль», не материальная. Она не менее важна, в том числе и для того, чтобы репутация России по всему миру укрепилась еще больше», — подчеркнул Безпалько.
В России, и так видят альтернативу по отношению к диктату США, которые навязывают всему миру свою модель политического устройства, ЛГБТ, свое понимание «демократии», в том числе и с помощью военных интервенций, но Россия не практикует никаких интервенций, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.