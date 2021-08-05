Финляндия никогда не уничтожала монументы советским воинам. По всей территории страны есть могилы советских солдат. Никто их не трогает, никаких провокаций не было. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Более того, в Финляндии есть несколько памятников Ленину, есть музей Ленина в Тампере, в доме, где в 1905 году познакомились Ленин и Сталин, и есть новый музей Ленина в городке Парайнен, в квартире, где Ленин ночевал всего одну ночь, проблем нет, отметил эксперт.

«Финляндия признает, что в каждом периоде отношений с Россией и Советским Союзом было что-то положительное. Поэтому требования по сносу памятников советским солдатам или по демонтажу русских кладбищ у нас не выдвигают даже самые оголтелые русофобы. Да, когда-то были планы каким-то образом реформировать музей Ленина, но даже этого наши власти не сделали. Он так и остался государственным», — указал Бекман.

Что же касается сносов памятников, то этим занимаются наиболее близкие союзники НАТО (Украина, Польша, Чехия и страны Балтии), они воюют с мертвыми, и это трагедия для этих стран и для этих народов, заключил собеседник издания.

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