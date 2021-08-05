Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация сразу началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о декоммунизации.
Более того, в Финляндии есть несколько памятников Ленину, есть музей Ленина в Тампере, в доме, где в 1905 году познакомились Ленин и Сталин, и есть новый музей Ленина в городке Парайнен, в квартире, где Ленин ночевал всего одну ночь, проблем нет, отметил эксперт.
«Финляндия признает, что в каждом периоде отношений с Россией и Советским Союзом было что-то положительное. Поэтому требования по сносу памятников советским солдатам или по демонтажу русских кладбищ у нас не выдвигают даже самые оголтелые русофобы. Да, когда-то были планы каким-то образом реформировать музей Ленина, но даже этого наши власти не сделали. Он так и остался государственным», — указал Бекман.
Что же касается сносов памятников, то этим занимаются наиболее близкие союзники НАТО (Украина, Польша, Чехия и страны Балтии), они воюют с мертвыми, и это трагедия для этих стран и для этих народов, заключил собеседник издания.
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