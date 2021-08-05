Уничтожением памятников советским воинам занимается не вся Европа. Речь идет только о самых лояльных союзниках военного блока НАТО: Польше, Украине, Чехии и странах Балтии. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Руководство этих стран участвует в информационно-психологической войне с Россией, которая давно вылилась в войну с мертвыми и в войну с исторической памятью, подчеркнул эксперт.

«То же самое было в Эстонии в 2007 году в истории с «Бронзовым солдатом». Сначала идет обвинение против монументов и мертвых, потом идет требование демонтажа, затем происходит сам демонтаж. Это было в Чехии с памятником Коневу, а на Украине уже вообще норма», — указал Бекман.

По его словам, наследникам гитлера не удалось победить в Великой Отечественной войне, но они по какой-то причине продолжают воевать с мертвыми, и это трагедия для этих стран и для этих народов.

Эти люди пребывают в состоянии психоза, и этот вопрос могут решить только врачи и психиатры, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.