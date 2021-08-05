Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация сразу началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о декоммунизации.
Руководство этих стран участвует в информационно-психологической войне с Россией, которая давно вылилась в войну с мертвыми и в войну с исторической памятью, подчеркнул эксперт.
«То же самое было в Эстонии в 2007 году в истории с «Бронзовым солдатом». Сначала идет обвинение против монументов и мертвых, потом идет требование демонтажа, затем происходит сам демонтаж. Это было в Чехии с памятником Коневу, а на Украине уже вообще норма», — указал Бекман.
По его словам, наследникам гитлера не удалось победить в Великой Отечественной войне, но они по какой-то причине продолжают воевать с мертвыми, и это трагедия для этих стран и для этих народов.
Эти люди пребывают в состоянии психоза, и этот вопрос могут решить только врачи и психиатры, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.