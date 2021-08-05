Будут ли европейцы считать, что Украина исчерпала свой ресурс, или нет — это вопрос, зависящий от огромного количества факторов, сделать прогноз не слишком рационально. Об этом рассказала российско-германский политолог Дагмар Миронова в интервью изданию Украина.ру

Дагмар Миронова: Странно, что транзит российского газа через Украину обсуждался не с Россией © old.polit.msu.ru

Многое будет зависеть от того, как Украина в дальнейшем будет себя позиционировать, считает эксперт.

«Нынешняя власть тоже не на веки веков, поэтому там могут быть со временем всякого рода изменения. Если у Украины будет более взвешенная позиция, то, может быть, европейцам и не надоест», — указала Миронова.

Если же позиция будет конфронтационной и ориентированной на получение под это финансовой поддержки с Запада, то возможно, действительно, такой момент настанет, когда европейцы придут к выводу, что демократия уже не такая молодая и не такая бурно развивающаяся, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.