Среди украинских экспертов есть мнение, что Запад подталкивает Украину к восстановлению отношений с Россией, чтобы снять с себя необходимость содержать Киев, а заодно Штаты и ЕС перестанут жёстко конфликтовать с Москвой, к чему они в последнее время активно стремятся.
Многое будет зависеть от того, как Украина в дальнейшем будет себя позиционировать, считает эксперт.
«Нынешняя власть тоже не на веки веков, поэтому там могут быть со временем всякого рода изменения. Если у Украины будет более взвешенная позиция, то, может быть, европейцам и не надоест», — указала Миронова.
Если же позиция будет конфронтационной и ориентированной на получение под это финансовой поддержки с Запада, то возможно, действительно, такой момент настанет, когда европейцы придут к выводу, что демократия уже не такая молодая и не такая бурно развивающаяся, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.