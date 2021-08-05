Точка невозврата с «Северным потоком-2» была пройдена в 2018-2019 годах, когда Германия окончательно утвердилась во мнении, что надо строить этот газопровод. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: На Украине окончательно рухнул миф о «Северном потоке – 2» и ГТС © Facebook, Золотарев Андрей Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС. В качестве примера он привел заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину будет зависеть от дальнейшего потребления газа в Европе.

До этого еще были варианты, теперь их нет, и президент Украины Владимир Зеленский «пришел, когда поезд с «Северным потоком» ушел», подчеркнул эксперт.

«Я за это время ни разу не ставил под сомнение, что газопровод будет достроен, потому что этот проект базируется на геополитических и экономических интересах таких крупных игроков, как Германия и Россия», — указал Золотарев.

В последние годы существовала мифологема об украинской ГТС и «Северном потоке». В соответствии с этой мифологемой «Северный поток — 2» воспринимался Киевом едва ли не как конец света, и это мешает ему адекватно решать вопрос с транзитом газа, заключил собеседник издания.

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