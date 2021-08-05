У Украины и «Нафтогаза» есть возможность сохранения транзита после 2024 года, но для этого требуется всего лишь вести себя так, чтобы с тобой пожелали иметь дело. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС. В качестве примера он привел заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину будет зависеть от дальнейшего потребления газа в Европе.

Северный поток — 2» действительно делает положение России как поставщика газа и Германии как энергетического хаба Европы доминирующим, это также скажется на ценовой политике. Понятно, что в этой ситуации у Украины козырей нет, подчеркнул эксперт.

По его словам, в этой ситуации Украина действительно окажется в зависимости и от объема требующегося Европе газа, и от желания России прокачивать этот газ через территорию Украины.

«Идея о поставках сжиженного газа схлопывается и в Европе. Да и Украина это просто не потянет финансово. Мы видим, что последнее повышение цен на газ не привело к существенному росту поступлений, оно привело только к росту долгов. Если мы исходим из цены в 450 долларов за тысячу кубов, и для украинцев это выйдет на 15 тысяч гривен, то большинству украинцев это просто не по карману. Это будет грозить коллапсом не только экономики, но и коммунальной сферы», — категоричен Золотарев.

Что касается заявлений США и Германии о необходимости сохранить транзит газа через Украину, то если бы в декларации, которую подписали Ангела Меркель и Джо Байден, было больше конкретики, к этому можно было бы отнестись серьезно, но пока этого нет, заключил собеседник издания.

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