Северный поток – 2» действительно делает положение России как поставщика газа и Германии как энергетического хаба Европы доминирующим, и это также скажется на ценовой политике. Понятно, что в этой ситуации у Украины козырей нет. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС. В качестве примера он привел заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину будет зависеть от дальнейшего потребления газа в Европе.

Поэтому Витренко следовало бы не играть в политику, а подходить к делу прагматично, подчеркнул эксперт.

«Если ты хочешь с кем-то о чем-то договориться, то либо выбрасывай негатив, либо возможности договориться будут сжиматься, как шагреневая кожа. В этой ситуации Украина действительно окажется в зависимости и от объема требующегося Европе газа, и от желания России прокачивать этот газ через территорию Украины. Да, есть возможность сохранения транзита после 2024 года, но для этого требуется всего лишь вести себя так, чтобы с тобой пожелали иметь дело», — рассуждает Золотарев.

Но пока же в этой ситуации Витренко ведет себя как политик, а не как менеджер, заключил собеседник издания.

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