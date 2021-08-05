Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация началась сразу по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о так называемой "декоммунизации".
«И тогда значительная часть львовян выходила, вопреки угрозам, вопреки, пардон, забаве, которую львовская тогда еще молодежь устраивала, — «избей ветерана 9 Мая». Они выходили, клали цветы, но их становилось все меньше и меньше», — вспоминает эксперт.
Теперь мы наблюдаем во Львове, там, где все это началось 30 лет назад, подобные печальные явления. И, к сожалению, на Украине процесс идет так же, как он шел во Львове лет 15-20 тому назад, и противостоять этой волне нормальным украинцам довольно сложно, сетует Корнилов.
И все же, десятки тысяч жителей различных городов Украины, от Одессы до Харькова, выходят на митинги, возлагают цветы к оставшимся памятникам героям-освободителям и зачастую делают это вопреки угрозам, которые поступают со стороны крайних националистов и правоохранителей, а львиная доля сидит дома, празднует и не рискует выходить на драки, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.