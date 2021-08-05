Первое избиение ветеранов Великой Отечественной войны во Львове состоялось еще в 1990 году, когда еще существовал Советский Союз. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«И тогда значительная часть львовян выходила, вопреки угрозам, вопреки, пардон, забаве, которую львовская тогда еще молодежь устраивала, — «избей ветерана 9 Мая». Они выходили, клали цветы, но их становилось все меньше и меньше», — вспоминает эксперт.

Теперь мы наблюдаем во Львове, там, где все это началось 30 лет назад, подобные печальные явления. И, к сожалению, на Украине процесс идет так же, как он шел во Львове лет 15-20 тому назад, и противостоять этой волне нормальным украинцам довольно сложно, сетует Корнилов.

И все же, десятки тысяч жителей различных городов Украины, от Одессы до Харькова, выходят на митинги, возлагают цветы к оставшимся памятникам героям-освободителям и зачастую делают это вопреки угрозам, которые поступают со стороны крайних националистов и правоохранителей, а львиная доля сидит дома, празднует и не рискует выходить на драки, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.