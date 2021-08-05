Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация началась сразу по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о так называемой "декоммунизации".
Этим людям важно отчитаться за все эти подачки и кредиты от МВФ теми или иными верноподданническими действиями, как, например, разрывом с той же Белоруссией, несмотря на то, что он больно ударил по Украине, подчеркнул эксперт.
«Кроме желания выслужиться и желания быть святее папы римского я не вижу других мотивов в этом вандализме. Если бы их не поддерживали в этом плане их белые хозяева и если бы Европа не давала им примеров вроде демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге, наши ребята были бы в изоляции. Но они чувствуют, что «борьба с коммунизмом» в тренде», — указал Быстряков.
Что касается позиции остальных граждан Украины, то большинство из них сейчас сбиты с толку, и если 65% выступают против Таможенного союза и выступают за Европу и за НАТО, то это означает, что народ не поумнел, несмотря на все пертурбации, и повторяет вливаемые в его сознание тезисы о том, что во всем виновата Россия, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.