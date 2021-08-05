Сейчас высказывается мнение, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интересах США саботирует не только строительство российских обходных газопроводов, но и заполняемость самой украинской ГТС, чтобы, в частности, поставлять туда американский сжиженный газ.
Это означает, что причины противодействия США «Северному потоку — 2» были чисто политическими, подчеркнул эксперт.
«Понятно, что все хотят продавать газ куда угодно, в том числе и в Европу. Но говорить о том, что только поэтому американцы боролись против «Северного потока — 2», будет неверно. Этот тезис опровергла объективная реальность. Значит, все не так просто, все немного не так или не совсем так», — указал Марунич.
Пока же очевидно, что американцы использовали «Северный поток — 2» как инструмент политического давления на Москву, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.