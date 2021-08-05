Разговоры насчет того, что американские производители СПГ хотят вытеснить российский газ с европейского рынка, на поверку оказались просто болтовней, которая не прошла проверку практикой. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Юрий Витренко в интересах США саботирует не только строительство российских обходных газопроводов, но и заполняемость самой украинской ГТС, чтобы, в частности, поставлять туда американский сжиженный газ.

Это означает, что причины противодействия США «Северному потоку — 2» были чисто политическими, подчеркнул эксперт.

«Понятно, что все хотят продавать газ куда угодно, в том числе и в Европу. Но говорить о том, что только поэтому американцы боролись против «Северного потока — 2», будет неверно. Этот тезис опровергла объективная реальность. Значит, все не так просто, все немного не так или не совсем так», — указал Марунич.

Пока же очевидно, что американцы использовали «Северный поток — 2» как инструмент политического давления на Москву, заключил собеседник издания.

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