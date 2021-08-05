Даже если на Украине будут реализованы те или иные проекты по созданию водородного кластера, возникнет вопрос по его транспортировке. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Михаил Саакашвили ранее сказал, что Украина после ввода в строй «Северного потока — 2» должна признать поражение и разрабатывать собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород

Пока эта транспортировка возможна только в цистернах, что довольно дорого, подчеркнул эксперт.

«В силу множества причин украинская ГТС в ее текущем состоянии не сможет справиться с прокачкой водорода. Будут огромные потери, что показали пробные попытки», — указал Марунич.

Вообще, пока не ясно, сможет ли в принципе украинская ГТС транспортировать водород — даже после модернизации и переоснащения, ведь она строилась под транспорт метана, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.