Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее сказал, что Украина после ввода в строй «Северного потока — 2» должна признать поражение и разрабатывать собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород
Пока эта транспортировка возможна только в цистернах, что довольно дорого, подчеркнул эксперт.
«В силу множества причин украинская ГТС в ее текущем состоянии не сможет справиться с прокачкой водорода. Будут огромные потери, что показали пробные попытки», — указал Марунич.
Вообще, пока не ясно, сможет ли в принципе украинская ГТС транспортировать водород — даже после модернизации и переоснащения, ведь она строилась под транспорт метана, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.