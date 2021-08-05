Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий дал интервью изданию Украина.ру, где анонсировал свой ближайший концерт, который будет иметь для музыканта особое значение

По словам Троицкого, 21 августа, в день 30-й годовщины событий ГКЧП, «перевернувших мир» его коллектив «Коррозия металла» выступит в Москве. Всем пришедшим на концерт Паук пообещал «угарный рок-н-ролл» и встречу «с Ельциным из ада».

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Украинские таксисты превратили пассажира в Шрека за неоплату проезда © РИА Новости, Александр Уткин / Перейти в фотобанк

Сергей Троицкий знаменит не только музыкой, но скандалами и судебными делами. Так, в 2016 году он был осужден в Черногории на 10 месяцев лишения свободы за поджог дома местного жителя, у которого артист арендовал жилье.

В 2017-м Паук написал в соцсетях, что сбежал из черногорской тюрьмы, а по информации СМИ покинул ее легально после апелляции адвоката.

В 2002-м против музыканта было возбуждено дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», а в 2003-м его направили на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, откуда спустя три недели его отпустили с диагнозом «здоров».

Кроме того, артист регулярно баллотируется в мэры. В 2007 году он выиграл выборы в Запрудне, но от должности отказался из-за «неперспективного расположения поселка». В 2012-м выдвигался на пост мэра Химок, в 2013-м — главы Жуковского, в том же году подавал документы на досрочные выборы мэра Москвы, но не был допущен до выборов из-за отсутствия необходимого числа подписей.