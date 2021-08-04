Судя по фото из автосборочных цехов, школьные автобусы ЗАЗа выглядят как копии печально известных украинским пассажирам маршруток «Богдан», производившихся на заводе пятого президента Украины Петра Порошенко.
Неудобные сиденья, отсутствие вентиляции и кондиционеров, а также постоянные поломки оставили крайне неприятное впечатление о продукции Порошенко.
Теперь нечто подобное производит бывший гигант украинского автопрома. Председатель правления предприятия Николай Евдокименко рассказал, что производить автобусы будут только после того, как заказчики заплатят.
«Все будет зависеть от того, как будут продвигаться наши успехи в тендерах. И под уже выигранные тендеры мы производим школьные автобусы. 64 плюс 16 — это то, что мы уже реально имеем в производстве», — говорит Николай Евдокименко
Всего заключены контракты на производство 160 автобусов, 75 из которых отправятся в школы. На сборку шести десятков автобусов на заводе потратили 7 месяцев, так что все законтрактованные машины вряд ли соберут за год.
До госпереворота 2014 года предприятие выпускало десятки тысяч автомобилей в год, но уже в 2014 году было выпущено только 7,4 тыс. авто, а в 2015-м — 2,8 тыс. За первое полугодие 2016-го — всего 4 машины.
За 10 месяцев 2018 года завод выпустил только 118 автотранспортных средств, после чего была начата процедура банкротства предприятия, а потом и распродажа имущества.
В марте 2020 года ЗАЗ начал сборку российских автомобилей LADA: седана Vesta, кроссовера XRAY и универсала Largus. Машины начали поставлять дилерам, но о серийном выпуске речь не шла.