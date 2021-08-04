Запорожский автомобилестроительный завод выиграл тендеры на производство и реализацию школьных автобусов в Запорожской и Черниговской областях, сообщает украинское «Общественное телевидение» 4 августа

Из гигантов — в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет

Неудобные сиденья, отсутствие вентиляции и кондиционеров, а также постоянные поломки оставили крайне неприятное впечатление о продукции Порошенко.

Теперь нечто подобное производит бывший гигант украинского автопрома. Председатель правления предприятия Николай Евдокименко рассказал, что производить автобусы будут только после того, как заказчики заплатят.

«Все будет зависеть от того, как будут продвигаться наши успехи в тендерах. И под уже выигранные тендеры мы производим школьные автобусы. 64 плюс 16 — это то, что мы уже реально имеем в производстве», — говорит Николай Евдокименко

Всего заключены контракты на производство 160 автобусов, 75 из которых отправятся в школы. На сборку шести десятков автобусов на заводе потратили 7 месяцев, так что все законтрактованные машины вряд ли соберут за год.

«Русские пришли»: украинские националисты травят Renault за производство автомобилей на ЗАЗе © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За 10 месяцев 2018 года завод выпустил только 118 автотранспортных средств, после чего была начата процедура банкротства предприятия, а потом и распродажа имущества.

В марте 2020 года ЗАЗ начал сборку российских автомобилей LADA: седана Vesta, кроссовера XRAY и универсала Largus. Машины начали поставлять дилерам, но о серийном выпуске речь не шла.