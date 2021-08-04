Бывший лидер «Правого сектора»*, «командующий» так называемой Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош призвал сторонников готовиться к «войне за право быть Украиной». Об этом он написал 4 августа в Facebook

Ярош заявил, что Россия «пытается возродить империю, поработив украинский народ, веру и историю».

Ярош высказался о статье Путина про Украину © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Виталия Шишова и заявил, что «после аннексии Крыма и оккупации Донбасса Москва переключилась на Беларусь, взяв Минск в свои клещи».

По его словам, смерть Шишова — «еще один из аспектов гибридной войны России против Украины».

«Готовимся, братья и сестры, к худшему, к большой тотальной войне за право быть Украиной, в которой мы обязательно будем победителями», — написал Ярош.

Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.

* Деятельность организации запрещена в РФ