Ярош заявил, что Россия «пытается возродить империю, поработив украинский народ, веру и историю».
Он обвинил российские спецслужбы в убийстве сооснователя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова и заявил, что «после аннексии Крыма и оккупации Донбасса Москва переключилась на Беларусь, взяв Минск в свои клещи».
По его словам, смерть Шишова — «еще один из аспектов гибридной войны России против Украины».
«Готовимся, братья и сестры, к худшему, к большой тотальной войне за право быть Украиной, в которой мы обязательно будем победителями», — написал Ярош.
Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.
* Деятельность организации запрещена в РФ