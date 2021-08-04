Украинские граждане, нелегально находящиеся на территории стран Европейского союза и бомбардирующие миграционные органы необоснованными заявлениями о предоставлении убежища, вывели еврочиновников из себя. Это следует из четвертого отчета Еврокомиссии относительно механизма приостановки безвизовых режимов

В документе от Киева требуют «уменьшить» количество граждан Украины, которые нелегально находятся в государствах-членах ЕС и массово подают заявления о предоставлении убежища.

«Необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища», — сказано в отчете.

Миграционный кризис в ЕС. Почему Запад назвал Белоруссию «турагентством» для нелегальных мигрантов © REUTERS, Janis Laizans

Также в документе содержатся стандартные требования ЕС к Украине усилить борьбу с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции.

ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — медленные темпы проведении реформ.