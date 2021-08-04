В документе от Киева требуют «уменьшить» количество граждан Украины, которые нелегально находятся в государствах-членах ЕС и массово подают заявления о предоставлении убежища.
«Необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища», — сказано в отчете.
В нем указано, что в 2020 году число украинцев, попросивших убежища в странах ЕС выросло на 37% по сравнению с предыдущим годом и достигло 6020 человек.
Также в документе содержатся стандартные требования ЕС к Украине усилить борьбу с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью.
Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции.
ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — медленные темпы проведении реформ.