«Киян-Кузьменко Юлии сменили круглосуточный домашний арест на ночной и сняли браслет», — сообщил Беспалый.
Ранее Кузьменко смогла сняться в шоу «Гончаренко рулит» депутата Рады от Евросолидарности Алексея Гончаренко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве — в его автомобиле установили взрывное устройство.
В декабре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и участника АТО Андрея Антоненко.
Подозреваемые не признают вину. Ранее Дугарь отпустили под личное обязательство, а Антоненко отпустили из СИЗО под домашний арест.