Одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлии Кузьменко, сменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Об этом 4 августа в Facebook написал адвокат Кузьменко Тарас Беспалый

«Киян-Кузьменко Юлии сменили круглосуточный домашний арест на ночной и сняли браслет», — сообщил Беспалый.

Пять лет спустя. Что происходит с делом Шеремета сегодня и при чём здесь отставка Авакова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Алексея Гончаренко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве — в его автомобиле установили взрывное устройство.

В декабре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и участника АТО Андрея Антоненко.

Подозреваемые не признают вину. Ранее Дугарь отпустили под личное обязательство, а Антоненко отпустили из СИЗО под домашний арест.