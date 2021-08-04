Таким образом в ОПЗЖ прокомментировали проверку Верховного суда Службой безопасности Украины (СБУ), начатую по инициативе Зеленского.
По данным источников издания strana.ua, СБУ проверяет Верховный суд Украины на предмет соблюдения условий деятельности, связанной с государственной тайной и режимом секретности. Проверка проводится с целью заблокировать возможность вынесения решений судом по делам об обжаловании примененных президентом санкций.
«Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти Зеленского на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами», — говорится в сообщении.
Также в ОПЗЖ заявили, что под влиянием президента Зеленского СБУ превращается в «преступную организацию», которая занимается «террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ», а теперь еще и уничтожением судебной ветви власти.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда украинских оппозиционных каналов, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.