В партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что президент Владимир Зеленский и его окружение, опираясь на Службу безопасности Украины, пытаются узурпировать власть. Заявление опубликовали на сайте политсилы 4 августа

Зеленский передал Западу контроль над судебной системой Украины © REUTERS, Gleb Garanich

По данным источников издания strana.ua, СБУ проверяет Верховный суд Украины на предмет соблюдения условий деятельности, связанной с государственной тайной и режимом секретности. Проверка проводится с целью заблокировать возможность вынесения решений судом по делам об обжаловании примененных президентом санкций.

«Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти Зеленского на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами», — говорится в сообщении.

Также в ОПЗЖ заявили, что под влиянием президента Зеленского СБУ превращается в «преступную организацию», которая занимается «террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ», а теперь еще и уничтожением судебной ветви власти.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда украинских оппозиционных каналов, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.