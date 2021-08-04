Украинская бегунья Анна Рыжикова после выступления на Олимпиаде заявила в комментарии «Общественному», что ей стыдно за Украину из-за условий, в которых спортсмены вынуждены готовиться к соревнованиям

Истощенный Беленюк вспомнил о Зеленском после выхода в финал Олимпиады © sport.ua Фемке Бол, завоевавшей бронзу, ей было гораздо трудней.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии», — сказала спортсменка.

Она пояснила, что ей самой приходится искать специалистов для поддержания спортивной формы, в то время как за спортсменов из Европы большинство проблем решают спортивные организации.

Рыжикова подчеркнула, что «никого не обвиняет, но правда жизни такова».