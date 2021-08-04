Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести мораторий на ревакцинацию в связи с нехваткой вакцин в бедных странах. Об этом на брифинге 4 августа заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

«Между тем, страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказывается в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — сказал Гебрейесус.

В России в настоящее время для вакцинации доступны три препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В конце июля в Москве стартовала ревакцинация вакциной «Спутник V», а также «Спутник Лайт».