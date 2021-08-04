Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки 3 августа дал интервью изданию Vesti.ua, в котором поделился секретом: кто был главным мотиватором его участия в главном европейском конкурсе песни

Мать покойного Скрябина обратилась к Зеленскому с просьбой защитить авторские права сына © Кузьма Скрябин/Инстаграм

«В 2006 году у меня был разговор с Тиной Кароль. Она как раз приехала с "Евровидения", и я ей позвонил, потому что знал, что она расстроена. Говорил ей: "Все в порядке, ты в десятке, и ты отлично выступила. Так что переживать не о чем". И тут она, вдруг, говорит: "Этот фестиваль реально для тебя". Я запомнил эти слова и задумался, почему она так сказала. Пока я не приехал сам на этот конкурс, я не мог понять, что это за "машина"», — вспомнил артист.

Уже во время участия, отметил Данилко, он понял, что «Евровидение» — это европейский вариант «Славянского базара», где нужно было «играть в звезду», чем артист и занялся.

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Андрей Данилко в образе своей знаменитой поющей проводницы Верки Сердючки отправился на «Евровидение» в 2007 году. Его кандидатура не понравилась отдельным гражданам и политикам государства, в частности, депутат Тарас Черновол назвал выступление артиста «позором Украины».

Еще больше споров вызвал текст песни Dancing Lasha Tumbai, написанный самим Данилко. Непереводимое словосочетание Lasha Tumbai многие восприняли как завуалированный посыл к России: "Russia goodbye!", что в переводе на русский значит «Россия, до свидания!» или «Россия, прощай!».

Позже Данилко официально опроверг присутствие таких слов в тексте, заявив, что Lasha Tumbai с монгольского — «взбитые сливки» или «взбитое масло».

В итоге артист занял второе место на «Евровидении», а вскоре признал, что был опустошен скандалом, и был вынужден прекратить выступления в России. А в более поздних интервью Данилко и вовсе назвал все произошедшее с ним «травлей», заказчиками которой выступили генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и продюсер Максим Фадеев.