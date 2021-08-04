Мать покойного лидера украинской группы «Скрябин» Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Ольга Кузьменко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить авторские права ее сына от хищения. Информацию об этом 4 августа опубликовал Znaj.ua

«Вынуждена обратиться к вам, чтобы рассказать, как позорят и разворовывают авторские права Кузьмы после его смерти. Обращаюсь к обществу с ограниченной ответственностью "Мун Рекордс", владельцем которого является Андрей Пасечник. Накануне дня рождения Кузьмы он совершает варварские действия по отношению к правам Андрея. На YouTube-канал, который был создан при жизни Андрея, "Мун Рекордс" направил 38 жалоб о нарушении авторских прав… На клипы, которые были размещены самим Андреем», — сказала женщина.

Данилко рассказал, что споет на Дне независимости Украины по-русски © Андрей Данилко/Инстаграм

«Боже, какие "Мун Рекордс" конченные. Они даже не позволяют молодым певцам записывать каверы на песни Кузьмы, чтобы они жили вечно. Требуя огромные суммы», «Очень подлый и дешевый поступок "Рекордс". Позор всем соучастникам. Жалкие люди, которые ничему так и не научившись, наживаются на легенде. Правда на вашей стороне, Ольга Михайловна. Создавайте петиции, сотни тысяч людей поддержат. Эти недоумки должны быть наказаны», — отреагировали на заявление матери певца пользователи.

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Андрей Кузьменко поддерживал АТО, в том числе помогал украинской армии материально. Погиб артист 2 февраля 2015 года в ДТП, когда ехал с концерта домой. Трагедия произошла у села Лозоватка Днепропетровской области, за рулем был сам артист. Его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Похоронен музыкант во Львове на Брюховецком кладбище.

Уже посмертно артист получил звание Героя Украины, приказ об этом подписал президент Владимир Зеленский. Событие он приурочил к 52-й годовщине со дня рождения артиста.

Между тем, главу государства регулярно обвиняют в том, что до сих пор не проведено полноценное расследование обстоятельств гибели музыканта, многие считают ту аварию неслучайной.