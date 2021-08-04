«Вынуждена обратиться к вам, чтобы рассказать, как позорят и разворовывают авторские права Кузьмы после его смерти. Обращаюсь к обществу с ограниченной ответственностью "Мун Рекордс", владельцем которого является Андрей Пасечник. Накануне дня рождения Кузьмы он совершает варварские действия по отношению к правам Андрея. На YouTube-канал, который был создан при жизни Андрея, "Мун Рекордс" направил 38 жалоб о нарушении авторских прав… На клипы, которые были размещены самим Андреем», — сказала женщина.
Она утверждает, что бывший коллега сына получил авторские права на песни ее сына незаконно, заручившись поддержкой остальных участников коллектива, при этом скрывает реальные гонорары и суммы отчислений за использование его песен.
«Боже, какие "Мун Рекордс" конченные. Они даже не позволяют молодым певцам записывать каверы на песни Кузьмы, чтобы они жили вечно. Требуя огромные суммы», «Очень подлый и дешевый поступок "Рекордс". Позор всем соучастникам. Жалкие люди, которые ничему так и не научившись, наживаются на легенде. Правда на вашей стороне, Ольга Михайловна. Создавайте петиции, сотни тысяч людей поддержат. Эти недоумки должны быть наказаны», — отреагировали на заявление матери певца пользователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОПЛАВСКИЙ ПРЕЗЕНТОВАЛ КЛИП ОБ ОТЦАХ УКРАИНЫ, ПОДНЯВ ФЛАГ США.
Андрей Кузьменко поддерживал АТО, в том числе помогал украинской армии материально. Погиб артист 2 февраля 2015 года в ДТП, когда ехал с концерта домой. Трагедия произошла у села Лозоватка Днепропетровской области, за рулем был сам артист. Его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Похоронен музыкант во Львове на Брюховецком кладбище.
Уже посмертно артист получил звание Героя Украины, приказ об этом подписал президент Владимир Зеленский. Событие он приурочил к 52-й годовщине со дня рождения артиста.
Между тем, главу государства регулярно обвиняют в том, что до сих пор не проведено полноценное расследование обстоятельств гибели музыканта, многие считают ту аварию неслучайной.