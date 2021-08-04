Объявление конкурса на выдачу лицензий 5G, согласно постановлению, перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.
Определение победителей тендера перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.
В пояснительной записке утверждается, что из-за отсутствия финансирования не удалось решить вопрос с проведением научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц.
Сейчас на Украине функционируют системы связи 2G,3G и 4G.
С началом пандемии коронавируса в разных странах мира прошли слухи о негативном влиянии связи 5G на здоровье. В Киеве в 2020 году даже прошел митинг против установки вышек. При этом ученые утверждают, что никакого вреда здоровью связь 5G нанести не может.