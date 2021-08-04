На Украине из-за недостаточного финансирования работ перенесли сроки внедрения связи пятого поколения (5G). Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 3 августа

Объявление конкурса на выдачу лицензий 5G, согласно постановлению, перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.

Определение победителей тендера перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

«Убийственное излучение». В Киеве прошла акция против 5G © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сейчас на Украине функционируют системы связи 2G,3G и 4G.

С началом пандемии коронавируса в разных странах мира прошли слухи о негативном влиянии связи 5G на здоровье. В Киеве в 2020 году даже прошел митинг против установки вышек. При этом ученые утверждают, что никакого вреда здоровью связь 5G нанести не может.