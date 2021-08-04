Юрист-криминолог, известная рядовым украинцам как эксперт в популярных украинских телепрограммах, Анна Маляр 4 августа была назначена заместителем министра обороны Украины. Соответствующее решение было утверждено правительством страны

Маляр — юрист-криминолог, кандидат юридических наук. В Минобороны она займется стратегическими коммуникациями и информационной политикой. Известный супермаркет кормит украинцев кукурузой для скота © РИА Новости, Катерина Совдагари / Перейти в фотобанк

«Профессионально темой стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны я занимаюсь с тех пор как началась война. Уже тогда стало очевидно, что Российская Федерация ведет ее как военными, так и невоенными методами. Поэтому, нужно было быстро организовать защиту Украины в информационном пространстве и осваивать навыки ведения гибридной (асимметричной) войны», — прокомментировала Маляр свое назначение в Facebook.

До попадания в правительство юрист являлась завсегдатаем различных теле-шоу, в том числе развлекательного характера, например «Битва экстрасенсов». Также в прошлом году она принимала участие в выборах в Киевсовет от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Вместе с назначением Маляр в Минобороны на своем заседании Кабмин принял еще несколько резонансных кадровых решений. Так заместителем министра инфраструктуры стал журналист, экс-депутат Верховной Рады и активный сторонник Евромайдана Мустафа Найем, а один из создателей скандального сайта «Миротворец» Антон Геращенко был освобожден от должности замглавы МВД.