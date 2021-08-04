«Ждали кукурузу? Их есть у АТБ. Не ленитесь приоткрывать ее, ибо вас может ждать сюрприз», — предупредили в паблике.

Известный супермаркет кормит украинцев кукурузой для скота
© Черный список/znaj.ua

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© businessman.ru
«Для курей подойдет», «для домашних грызунов», «Кормовая кукуруза… будто свиньям, а не людям продают», — прокомментировали в соцсети.

Початки кормовой кукурузы внешне невзрачные по сравнению с яркой сладкой кукурузой. Она выращивается для животноводческих ферм, с применением увеличенных доз удобрений. Кроме того, часто поля с кормовой кукурузой находятся возле автотрасс.

Специалисты отмечают, что один початок кормовой кукурузы не навредит здоровью, однако регулярно питаться такой кукурузой не рекомендуют.

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