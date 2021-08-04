Танцор певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого 1 августа избил в Киеве сотрудник Управления государственной охраны Украины Евгений Беспалый, до сих пор находится в коме, а родные артиста начали сбор денег на его лечение. Такая информация 3 августа появилась на странице подруги пострадавшего в Instagram

«Сейчас Женя находится в реанимации в коме без права на посещение. Врачи не дают никакой конкретной информации, ведется наблюдение за состоянием. Ранее была сделана трепанация черепа. Известно, что Женя на данный момент в тяжелом состоянии, закрытая черепно-мозговая травма», — написала девушка.

Арестован сотрудник Управления госохраны, напавший на танцора Дорофеевой © Открытые источники

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Нападение на танцора произошло в ночь на воскресенье, 1 августа, у столичного гей-клуба «Лифт», по информации СМИ, между 28-летним военнослужащим и артистом, вступившимся за девушку, возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес Гончаренко удар кулаком в голову. По другой версии конфликт произошел на почве гомофобии.

В Управлении государственной охраны подтвердили, что нападавший является их сотрудником, его отстранили от работы, а дело было передано в ГБР. Кроме того, в УГО пообещали помочь в лечении избитого танцора.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Виновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.