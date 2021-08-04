«Остановимся на угрозах. Их определено 29 в стратегии, и некоторые ключевые — это киберугроза, продолжающаяся агрессия со стороны Российской Федерации, изношенность основных фондов, резервы, влияние изменения климата на структуру и режима энергопотребления. Это вопрос конкуренции на рынках, кадровые вопросы и вопросы научно-технического потенциала», — заявил министр.
По его словам, ведомство определило три ключевых сценария, по которым может развиваться энергетическая сфера.
Первый сценарий, по его словам, «без изменений». Во втором случае к первому сценарию добавляется «недружественное влияние». В третьем сценарии прописаны пункты «положительной трансформации», согласно которым будет прорабатываться «синхронизация энергосистем Украины и ЕС».