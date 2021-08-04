«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», — заявил Зеленский.
В пресс-службе также отметили, что перечень граждан Белоруссии, чьи жизни находятся под угрозой из-за политической позиции, уже составлен.
Такое решение Зеленский принял в связи со смертью главы организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова.
Ранее Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.