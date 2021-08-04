Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и Министерству внутренних дел предоставить «надежную защиту» гражданам Белоруссии, находящимся на территории страны. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Офиса президента

«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», — заявил Зеленский.

Кто в Киеве может быть заинтересован в смерти Шишова: КГБ, СБУ, посольство США, Аваков?

Такое решение Зеленский принял в связи со смертью главы организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова.

Ранее Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.