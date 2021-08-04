Копирует Леонтьева, перепевает Пугачеву: победителя «Евровидения-2021» обвинили в плагиате

Форумчанка сделала коллажи из фотографий знаменитостей, где они одеты практически одинаково, только с разницей во много лет. Другие пользователи заметили, что Леонтьев в принципе законодатель моды, так почему он не мог повлиять на стиль итальянцев.
Заметили участники форума и тот факт, что музыканты из Måneskin выбирают себе одежду не сами, их одевает итальянский стилист Николо Чериони, а он для победителям «Евровидения» в основном предлагает модели брендов Etro и Gucci.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АРЕСТОВАН СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСОХРАНЫ, НАПАВШИЙ НА ТАНЦОРА ДОРОФЕЕВОЙ.
Ранее Måneskin обвиняли не только в модном, но и музыкальном плагиате: фанаты обнаружили сходство одного из реков коллектива с песней российской артистки Аллы Пугачевой.
«Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером», — поет Пугачева, в то время как Måneskin вторят ей на английском: «I wanna be your master, I wanna be your gangster» («Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером» — ред.)», — написал пользователь с ником anklnt.