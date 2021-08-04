Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк в финальном поединке в категории до 87 кг оказался сильнее представителя Венгрии Виктора Лёринца. Об этом 4 августа сообщает sport.ua

Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

Беленюк выиграл у соперника из Венгрии со счетом 5:1. Ранее Беленюк уже встречался на ринге с Лёринцем 10 раз, и каждый раз выходил из боя победителем.

В полуфинале украинский спортсмен нанес поражение хорвату Ивану Хуклеку со счетом 7:1, ранее победил действующего чемпиона Европы Зураба Датунашвили, представляющего Сербию.

Ранее украинский борец Парвиз Насибов завоевал серебро в категории до 67 кг.

Всего в копилке олимпийской сборной Украины на сегодня 10 медалей — кроме золота Беленюка, 2 серебряные и 7 бронзовых наград.