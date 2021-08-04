Легкоатлета, мастера спорта Украины международного класса Назара Коваленко отстранили от соревнований в Токио-2020 за день до выступления из-за того, что он не сдал достаточное количество допинг-проб. Об этом он сообщил 4 августа в Facebook

Олимпиада в Токио: Судьбы россиян и украинцев тесно переплетены © AFP, ADEK BERRY

По словам спортсмена, его не допустили до участия в Олимпиаде из-за того, что он не успел сдать последнюю (шестую) пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткий. Коваленко пояснил, что не знал, в какое время к нему приедут допинг-офицеры, так как это конфиденциальная информация. Украинец добавил, что не мог сделать пробу в 63-дневный период, учитывая, что попал на Олимпиаду в Токио за 60 дней до своего старта.

Также Коваленко рассказал, что с помощью юристов боролся за свое право выступить на Олимпийских играх, так как считает, что есть много фактов, доказательств и документов о его невиновности. Однако Спортивный арбитражный суд принял решение о недопуске спортсмена к старту.

Украинец извинился перед людьми, которые собрались болеть за него и заверил, что уже готовится к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.