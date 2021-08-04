«Правительство уволило Геращенко Антона Юрьевича с поста заместителя министра внутренних дел Украины», — написал Гончаренко.
Антон Геращенко занимал должность замминистра внутренних дел Украины с 25 сентября 2019 года.
После назначения Арсена Авакова и.о. министра внутренних дел Украины в 2014 году Геращенко стал его советником. В этом же году стал народным депутатом от партии «Народный фронт».
Геращенко был инициатором создания сайта «Миротворец», незаконно собирающего и публикующего личную информацию «врагов Украины».