Бывший участник военной операции в Донбассе Владимир Прохнич, который угрожал взорвать здание Кабинета министров Украины, был недоволен работой правительства Дениса Шмыгаля и финансовым обеспечением военнослужащих. Об этом 4 августа сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Бывший атошник с гранатой и другие. Захваты зданий и заложников в истории Украины © Денис Монастырский/Facebook

«С какой целью он пришел к админзданию и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих», — написала Максимец.

В среду утром Прохнич ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований.

Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после захвата Кабмина мужчину задержали. Уголовное производство открыто по четырем статьям. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.