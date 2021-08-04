Она отметила, что мужчину доставили в Печерское управление полиции Киева. С ним работают следователь и процессуальный руководитель.
«С какой целью он пришел к админзданию и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих», — написала Максимец.
В среду утром Прохнич ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований.
Полиция провела операцию со спецназом. Спустя полтора часа после захвата Кабмина мужчину задержали. Уголовное производство открыто по четырем статьям. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.